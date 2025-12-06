Туск эмоционально обратился к США после публикации стратегии безопасности 6.12.2025, 21:43

1,122

Премьер-министр Польши напомнил о важном принципе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что Европа является союзником, а не врагом США, призвав последних придерживаться этого принципа.

Об этом он написал в X.

Туск в своем посте обратился на английском языке к «дорогим американским друзьям».

«Европа – ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере так было в течение последних 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если, конечно, ничего не изменилось», – добавил польский премьер.

Он не уточнил, почему именно опубликовал этот призыв, но это произошло на фоне обсуждения обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной на этой неделе.

В документе подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.

Европейская комиссия в контексте обнародования обновленной Стратегии национальной безопасности США сказала, что ценит трансатлантические отношения, но выступает за ведущую роль ЕС в принятии решений, касающихся себя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com