Reuters: Сторонники Асада из России планируют восстание в Сирии 1 7.12.2025, 8:37

Перечисляют миллионы долларов потенциальным бойцам.

Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада, которые бежали в Россию после его падения, перечисляют миллионы долларов потенциальным бойцам, надеясь разжечь восстание против нового правительства и вернуть утраченное влияние.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, Башар Асад, который сбежал в Россию год назад, в основном смирился с изгнанием в Москве. Но другие высокопоставленные чиновники из его близкого окружения, включая его брата, не смирились с потерей власти.

Как выяснили журналисты Reuters, двое некогда ближайших к Асаду людей - генерал-майор Камаль Хассан и миллиардер Рами Махлуф - соревнуются в формировании ополчения на побережье Сирии и в Ливане. По их замыслу, оно должно быть сформировано из членов алавитской секты, которая давно связана с семьей Асадов.

На кого рассчитывают сторонника Асада

В общем, эти двое мужчин и другие группировки, борющиеся за власть, финансируют более 50 тысяч бойцов в надежде завоевать их лояльность.

Одним из преимуществ для Хассана и Махлуфа является контроль над сетью из 14 подземных командных комнат, построенных вокруг побережья Сирии в конце правления Асада, а также тайники с оружием. Два офицера и сирийский региональный губернатор подтвердили существование этих скрытых комнат.

Хассан, который был начальником военной разведки Асада, постоянно звонит и отправляет голосовые сообщения командирам и советникам.

Махлуф, двоюродный брат Асада, когда-то использовал свою бизнес-империю для финансирования диктатора во время гражданской войны, но потом поссорился со своими более влиятельными родственниками и много лет провел под домашним арестом. Теперь в разговорах и сообщениях он изображает себя как мессианскую фигуру, которая вернется к власти после начала «апокалиптической финальной битвы».

Кто может противостоять мятежникам

Впрочем, отмечает Reuters, похоже, что изгнанники еще не мобилизовали никаких сил. Кроме того, многие алавиты в Сирии не доверяют бывшим соратникам Асада.

Чтобы противостоять заговорщикам, новое правительство Сирии привлекает еще одного бывшего сторонника Асада - друга детства нового президента Ахмеда аш-Шараа Халеда аль-Ахмада. Он был лидером военизированных формирований Асада, но после того, как диктатор отвернулся от него, перешел на сторону новой власти. Его задача - убедить бывших солдат и гражданских лиц-алавитов, что их будущее с новой Сирией.

Детали расследования базируются на интервью с 48 людьми, которые непосредственно знакомы с планами потенциальных повстанцев. Все они говорили на условиях анонимности.

Камаль Хассан и Рами Махлуф не ответили на запросы. С Башаром и Махером Асадами связаться не удалось, отмечает Reuters.

В чем обвиняют Башара Асада

В сентябре 2025 года министерство юстиции Сирии выдало ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада, который после победы оппозиции в декабре 2024 года сбежал в Россию.

Асада обвиняют в умышленных убийствах и пытках людей и провоцировании гражданской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ордер на арест Асада. Также он упомянул и других лиц, которые скрываются с ним в Москве.

Он назвал показательным то, что самые известные убийцы и преступники мира скрываются от правосудия в столице безнаказанности.

