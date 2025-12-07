Появились новые фотографии украинского морского дрона Magura 3 7.12.2025, 13:14

2,234

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Их опубликовал репортер Associated Press.

Фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине Ефрем Лукацкий показал кадры украинского морского дрона Magura V7.

На своей странице в Facebook он уточнил, что фото дрона, оснащенного ракетами класса «земля-воздух», были сделаны 6 декабря.

При этом место, где были сделаны кадры, он не раскрыл из соображений безопасности.

15 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально представило обновленную версию отечественного надводного безэкипажного катера Magura V7, который уничтожает воздушные цели, в частности, самолеты.

Именно этот надводный беспилотник 2 мая впервые в истории успешно поразил два вражеских истребителя Су-30, тем самым нанеся россиянам ущерб минимум на $100 млн.

Новая версия надводного безэкипажного катера, как и предыдущая, может использоваться круглосуточно при любых погодных условиях, устойчива к вражеским средствам РЭБ и имеет многоканальную спутниковую связь. Благодаря значительно увеличенной грузоподъемности Magura V7 способен нести полезную нагрузку до 650 кг и одновременно может использоваться как морской дрон-камикадзе и иметь на вооружении управляемые ракеты или боевой модуль с пулеметом.

Новый надводный дрон получил более длинный и широкий корпус. Теперь длина боевой версии морского беспилотника составляет 7,2 м, а ширина — 2,1 м, тогда как базовый Magura V5 имеет корпус 5,75 м в длину и 1,5 м в ширину.

Также у Magura V7 почти вдвое увеличен максимальный радиус действия — до 800 морских миль (1480 км), при этом автономность составляет не менее двух суток, а при наличии генератора — до семи суток. Максимальная скорость надводного дрона при полной нагрузке составляет не менее 39 узлов (72 км/ч).

