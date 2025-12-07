Россия нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища 2 7.12.2025, 14:53

3,578

Движение на дамбе остановлено.

Вооруженные силы РФ 7 декабря нанесли удар по Печенежской плотине в Харьковской области, в результате движение по дамбе было остановлено.

Глава Печенежского сельского совета Александр Гусаров в Telegram сообщил о последствиях атаки россиян.

«Российские оккупанты несли удар по плотине Печенежского водохранилища. По состоянию на 12 часов 07 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины Прекращено. Сохраняйте спокойствие и следите за нашими дальнейшими объявлениями», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно частичное обрушение конструкции — разрушен фрагмент дамбы, из-за чего движение фактически невозможно. Каким образом россияне разрушили дамбу и какие средства огневого поражения были задействованы Гусаров не уточняет.

Отметим, что через эту дамбу идет одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск, где продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому, предположительно, российские войска пытались нарушить один из логистических маршрутов украинских Сил обороны.

Печенежское водохранилище: что известно

Печенежское водохранилище — одно из ключевых гидротехнических сооружений региона. Оно введено в эксплуатацию в 1963 году и обеспечивает более 70% хозяйственно-питьевого водоснабжения Харькова. Кроме того, водохранилище с полезной емкостью 341 млн кубометров регулирует сток в верхней части бассейна Северского Донца и обеспечивает орошение сельхозугодий.

Отметим, на фоне ударов по инфраструктуре Россия продолжает информационные операции, заявляя о якобы полном контроле над Купянском. Однако украинские военные опровергают эти заявления. Так начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным «Стратег» сообщил, что бои в городе продолжаются, но украинская оборона удерживает свои позиции.

