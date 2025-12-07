ВСУ ведут зачистку оккупантов в городской застройке Покровска 7.12.2025, 16:59

1,862

Россияне несут колоссальные потери в уличных боях.

Силы обороны проводят в Покровске Донецкой области поисково-штурмовые операции и ведут бои в условиях городской застройки. Об этом 7 декабря сообщила в Facebook группировка войск «Восток».

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым.

Всего за сутки на покровском направлении защитники остановили 45 штурмовых действий оккупантов. Было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 – безвозвратно. Также украинские военные уничтожили семь единиц автомобильной и специальной техники, мотоцикл, 26 БПЛА, поразили артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

В целом в зоне ответственности ГВ «Восток» в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 431 оккупант за прошедшие сутки. Также уничтожены 983 БПЛА разных типов и 66 единиц другого вооружения и техники, в том числе один танк.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и на операторах дронов. За сутки поражено 46 расчетов российских БПАК.

