7 декабря 2025, воскресенье, 18:14
Cоцсеть Х заблокировала аккаунт Еврокомиссии

7
  • 7.12.2025, 17:13
  • 2,192
Cоцсеть Х заблокировала аккаунт Еврокомиссии

После штрафа против себя.

Еврокомиссия потеряла доступ к своему рекламному аккаунту в и Х вскоре после того, как наложила на нее штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС по прозрачности, сообщает Politico.

Утром в воскресенье представитель компании Никита Биер написал со своего аккаунта, что рекламный аккаунт Еврокомиссии «приостановлен».

Он заявил, что это связано с тем, что Еврокомиссия якобы пыталась увеличить охват своего поста о штрафе в отношении платформы, воспользовавшись одним из инструментов Ad Composer и «запостить ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличить охват».

«Х считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться», – добавил Биер.

