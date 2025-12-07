Cоцсеть Х заблокировала аккаунт Еврокомиссии

Cоцсеть Х заблокировала аккаунт Еврокомиссии7
- 7.12.2025, 17:13
После штрафа против себя.
Еврокомиссия потеряла доступ к своему рекламному аккаунту в и Х вскоре после того, как наложила на нее штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС по прозрачности, сообщает Politico.
Утром в воскресенье представитель компании Никита Биер написал со своего аккаунта, что рекламный аккаунт Еврокомиссии «приостановлен».
Он заявил, что это связано с тем, что Еврокомиссия якобы пыталась увеличить охват своего поста о штрафе в отношении платформы, воспользовавшись одним из инструментов Ad Composer и «запостить ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличить охват».
«Х считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться», – добавил Биер.