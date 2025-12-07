Cоцсеть Х заблокировала аккаунт Еврокомиссии 7 7.12.2025, 17:13

2,192

После штрафа против себя.

Еврокомиссия потеряла доступ к своему рекламному аккаунту в и Х вскоре после того, как наложила на нее штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС по прозрачности, сообщает Politico.

Утром в воскресенье представитель компании Никита Биер написал со своего аккаунта, что рекламный аккаунт Еврокомиссии «приостановлен».

Он заявил, что это связано с тем, что Еврокомиссия якобы пыталась увеличить охват своего поста о штрафе в отношении платформы, воспользовавшись одним из инструментов Ad Composer и «запостить ссылку, которая обманчиво создает у пользователей впечатление, что это видео, и искусственно увеличить охват».

«Х считает, что все должны иметь равноправный голос на нашей платформе. Но похоже, что вы считаете, что к вашему собственному аккаунту правила не должны применяться», – добавил Биер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com