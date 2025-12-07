Россия объявила Роберта Бровди в международный розыск 7.12.2025, 21:50

Роберт Бровди

В ответ командующий Силами беспилотных систем ВСУ высмеял обвинения РФ.

Следственный комитет страны-агрессора России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (позывной Мадяр). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области», – говорится в сообщении.

Россияне обвиняют Бровди в подрыве автомобиля с россиянами, среди которых была «военкор» пропагандистского Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений.

«Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии», – заявили в Cледкоме.

Сам Бровди отреагировал в Facebook.

«Учитывая 69 пожизненных за наливайки (пораженные дронами НПЗ. – «ГОРДОН») и результаты подсчета [уничтоженных оккупантов], география передвижения придаст разнообразие впечатлений. Но помните и вы, хробаки, вашим, понятным вам болотным языком: Аннушка уже разлила масло…», – написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com