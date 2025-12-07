закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 22:05
Россия объявила Роберта Бровди в международный розыск

  • 7.12.2025, 21:50
Роберт Бровди

В ответ командующий Силами беспилотных систем ВСУ высмеял обвинения РФ.

Следственный комитет страны-агрессора России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (позывной Мадяр). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области», – говорится в сообщении.

Россияне обвиняют Бровди в подрыве автомобиля с россиянами, среди которых была «военкор» пропагандистского Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений.

«Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии», – заявили в Cледкоме.

Сам Бровди отреагировал в Facebook.

«Учитывая 69 пожизненных за наливайки (пораженные дронами НПЗ. – «ГОРДОН») и результаты подсчета [уничтоженных оккупантов], география передвижения придаст разнообразие впечатлений. Но помните и вы, хробаки, вашим, понятным вам болотным языком: Аннушка уже разлила масло…», – написал он.

