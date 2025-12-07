Россия объявила Роберта Бровди в международный розыск
- 7.12.2025, 21:50
В ответ командующий Силами беспилотных систем ВСУ высмеял обвинения РФ.
Следственный комитет страны-агрессора России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди (позывной Мадяр). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Заочно предъявлено обвинение в совершении теракта командиру 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Р. Бровди. В марте он отдал заведомо преступный приказ о дистанционном минировании местности и автодорог в Курской области», – говорится в сообщении.
Россияне обвиняют Бровди в подрыве автомобиля с россиянами, среди которых была «военкор» пропагандистского Первого канала Анна Прокофьева, которая погибла от полученных ранений.
«Бровди объявлен в международный розыск, расследование находится на завершающей стадии», – заявили в Cледкоме.
Сам Бровди отреагировал в Facebook.
«Учитывая 69 пожизненных за наливайки (пораженные дронами НПЗ. – «ГОРДОН») и результаты подсчета [уничтоженных оккупантов], география передвижения придаст разнообразие впечатлений. Но помните и вы, хробаки, вашим, понятным вам болотным языком: Аннушка уже разлила масло…», – написал он.