Дроны парализовали работу многих аэропортов России
- 8.12.2025, 8:11
От Волгограда до Москвы.
РФ подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 8 декабря. На фоне атаки дронов приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова.
Также ограничения вводили в московских воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.
В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.