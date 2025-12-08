Дроны парализовали работу многих аэропортов России 8.12.2025, 8:11

2,356

От Волгограда до Москвы.

РФ подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 8 декабря. На фоне атаки дронов приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова.

Также ограничения вводили в московских воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.

В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.

