8 декабря 2025, понедельник, 9:04
Дроны парализовали работу многих аэропортов России

  • 8.12.2025, 8:11
  • 2,356
От Волгограда до Москвы.

РФ подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 8 декабря. На фоне атаки дронов приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова.

Также ограничения вводили в московских воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.

В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.

