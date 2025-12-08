В Германии предложили переименовать улицы с советскими названиями 1 8.12.2025, 8:43

Фото: Anika Dollmeyer

В Восточной Германии сохраняется более десятка улиц Ленина.

Власти Германии обсуждают возможность переименования улиц, названных в честь деятелей ГДР и советского периода, включая Владимира Ленина. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление уполномоченной бундестага по делам жертв репрессий от Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке.

По данным издания, в Восточной Германии сохраняется более десятка улиц Ленина, а также улицы, названные в честь представителей руководства ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Муниципальные власти в разных городах по-разному оценивают необходимость их переименования, однако тема регулярно вызывает дискуссии.

Цупке подчеркнула, что к подобным названиям необходим более внимательный подход. «Спустя 35 лет после воссоединения [Германии] ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Название улицы — это выражение признания со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти же личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч жертв», — заявила Цупке в интервью газете.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на две части — Западную (ФРГ) и Восточную (ГДР). Первая находилась под контролем западных союзников, вторая — под контролем СССР и была частью соцлагеря. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что положило начало объединению Германии. Процесс был завершен 3 октября 1990 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com