Представлен новый семейный электрокроссовер Mercedes-Benz 8.12.2025, 11:25

Новый GLB дебютировал в электрической версии с запасом хода более 600 км.

Презентован новый Mercedes-Benz GLB второго поколения. Семейный кроссовер дебютировал в электрических версиях мощностью до 354 л.с.

Новый Mercedes GLB уже поступает в продажу в Европе по цене от 59 048 евро, а позже появится более доступная гибридная версия. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes GLB 2026

Кроссовер Mercedes GLB 2026 сохраняет знакомый двухобъёмный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, однако его дизайн стал более элегантным и обтекаемым. Передняя часть выдержана в духе седана Mercedes CLA — с широкой решёткой радиатора и продолговатыми фарами, украшенными логотипами бренда.

Модель построена на новой платформе ММА и несколько крупнее предшественника.

Размеры Mercedes GLB 2026:

длина — 4732 мм;

ширина — 1861 мм;

высота — 1687 мм;

колесная база — 2889 мм.

Салон и комплектация Mercedes GLB 2026 Mercedes GLB 2026

В салоне на всю ширину передней панели растянут трехсекционный экран. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом, а навигация базируется на картах Google.

Как и прежде, кроссовер Mercedes GLB предлагается в версиях на 5 и 7 мест. Он стал просторнее, а у кресел второго ряда расширили диапазон горизонтальной регулировки. Объем багажника в пятиместном исполнении составляет 540-1715 л, также есть 127-литровый отсек спереди.

Стандартной является панорамная крыша с изменяемой тонировкой, украшенная эмблемами Mercedes-Benz. Также комплектацию пополнили 20-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения.

