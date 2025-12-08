В Узбекистане ввели в эксплуатацию 40 энергетических объектов на $11 млрд 8.12.2025, 11:31

Запущены 3,5 ГВт солнечной, ветровой и гидрогенерации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых объектов генерации и энергетической инфраструктуры общей стоимостью почти $11 млрд, а также старта строительства еще 21 проекта. Как отметил глава государства, эти мощности формируют основу стратегии по укреплению национальной энергетики и расширению доли чистой энергии.

Введены 42 генерирующие, накопительные и производственные объекты. Среди них — 16 солнечных, ветровых, тепловых и гидроэлектростанций суммарной мощностью 3,5 тыс. МВт и стоимостью $3,3 млрд. Они размещены в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях. После выхода на проектные показатели станции смогут обеспечивать до 15 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Мирзиёев подчеркнул, что объем «зеленой» генерации в стране в 2025 году достигнет 23 млрд кВт·ч — этого достаточно, чтобы полностью покрыть годовые нужды населения. За счет расширения использования чистых источников Узбекистан планирует сократить потребление природного газа почти на 7 млрд куб. м и предотвратить выброс 11 млн тонн вредных веществ.

В числе введенных объектов — 10 систем накопления энергии общей емкостью 1 245 МВт, способных дополнительно подавать в сеть до 1,5 млрд кВт·ч в часы пиковых нагрузок. Также заработали 11 подстанций и 420 км линий электропередачи высокого напряжения, что повысит стабильность энергосистемы.

Помимо генерации, запускаются предприятия Angren Energo по выпуску 15 тысяч трансформаторов в год и Uzhydropower, которое будет производить 155 гидроагрегатов ежегодно.

Президент сообщил, что в ближайшие пять лет в Узбекистане планируют реализовать более тысячи промышленных и инфраструктурных проектов с привлечением свыше $150 млрд инвестиций. В энергетике и IT намечено развитие суперкомпьютерных кластеров и дата-центров, включая проект DataVolt мощностью 500 МВт и стоимостью $3 млрд.

Мирзиёев также подчеркнул важность регионального сотрудничества в энергетике. В следующем году начнется финансирование Камбаратинской ГЭС-1 совместно с Киргизией и Казахстаном. Отдельно он отметил инициативы Азербайджана и Казахстана в рамках создания «зеленого коридора» для экспорта электроэнергии в Европу.

