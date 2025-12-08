Рыбак заснял битву гигантских монстров глубин океана
- 8.12.2025, 12:49
Такие кадры биологи ждут годами.
Удивительные кадры битвы двух морских гигантов были случайно засняты рыбаком у побережья Японии. На кадрах видно, как гигантский кальмар неторопливо наслаждается ужином.
Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: о жизни некоторых из них нам хорошо известно, тогда как жизнь других до сих пор остается загадкой. Однако в современном мире, благодаря количеству людей, носящих камеры, мы получаем все больше видео, по которым можно судить о поведении того или иного вида, пишет «Фокус».
Известно, что видео было случайно заснято японским рыбаком: на кадрах видно гигантского кальмара, поедающего свою добычу — алмазного кальмара. Предыдущие исследования уже показали, что алмазные кальмары могут достигать от 0,6 до 1 метра в длину, тогда как длина гигантских кальмаров, как показывают исследования, может составлять от 3 до 4,5 метра.
Любопытно, что морские биологи десятилетиями пытаются получить видео такого качества, однако видеоролик удалось заснять случайному наблюдателю. На кадрах видно, как гигантский красный кальмар не может оторваться от своей добычи — биологи подозревают, что жертвой стал алмазный кальмар.
По словам Сары МакАттак, биолога, специализирующегося на кальмарах, в последнее время благодаря гражданской науке ученые получают все больше видео гигантских кальмаров, плавающих на поверхности. Исследования также выявили некоторую закономерность: примерно в январе у берегов Японии наблюдается пик скопления кальмаров. Увы, ученые до сих пор не знают, с чем это связано. Впрочем, несколько предположений все же имеется. Считается, что гигантские кальмары могут собираться у берегов Японии для спаривания, питания или чего-то еще.
Исследовательница также считает, что благодаря видео, сделанными гражданскими учеными, нам, вероятно, вскоре удастся узнать больше о жизни и поведении гигантских кальмаров, а также причину того, почему они собираются у берегов Японии в определенный момент.
МакАттак также отмечает, что гигантские, также известные как колоссальные кальмары, отличаются от других вид благодаря оранжево-золотистому блеску, который не наблюдается у других видов кальмаров.
Отметим, что несколько подобных случаев наблюдения гигантских кальмаров также были зафиксированы в Южном океане. Однако там меньше камер и людей, а потому наблюдения остаются довольно редкими.