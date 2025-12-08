Польша планирует закупить новейшие подлодки Saab A26
Для замены советских субмарин.
Польша выразила заинтересованность в закупке перспективных дизель-электрических подводных лодок A26 шведской компании Saab в рамках программы перевооружения ВМС Orka. Новые субмарины должны заменить устаревшие советские подлодки проекта «Кило», которые до сих пор остаются на вооружении страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Подлодка A26, также известная как класс Blekinge, относится к пятому поколению неатомных субмарин и разрабатывается с учетом требований НАТО. Первые лодки ожидаются к началу 2030-х годов. Проект предусматривает совместную разработку с Польшей и последующую передачу технологий, что позволит Варшаве в перспективе наладить собственное производство.
A26 оснащается воздухонезависимой энергетической установкой Stirling, имеет автономность до 45 суток, шесть торпедных аппаратов, возможность постановки мин и применения высокоточного оружия. Одной из ключевых особенностей считается способность длительно находиться на морском дне и использовать беспилотные подводные аппараты.
Подлодка также разрабатывается как носитель средств радиоэлектронной борьбы и обладает пониженной акустической, магнитной и тепловой заметностью за счет новых покрытий корпуса и системы размагничивания.
Конкурентами Saab в польском тендере выступали компании из Франции, Германии, Италии, Испании и Южной Кореи, однако именно шведский проект был признан наиболее соответствующим требованиям. В Варшаве рассчитывают, что A26 существенно усилит возможности ВМС Польши на фоне растущей напряженности в регионе Балтийского моря.