Польша планирует закупить новейшие подлодки Saab A26 8.12.2025, 14:53

1,060

Для замены советских субмарин.

Польша выразила заинтересованность в закупке перспективных дизель-электрических подводных лодок A26 шведской компании Saab в рамках программы перевооружения ВМС Orka. Новые субмарины должны заменить устаревшие советские подлодки проекта «Кило», которые до сих пор остаются на вооружении страны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Подлодка A26, также известная как класс Blekinge, относится к пятому поколению неатомных субмарин и разрабатывается с учетом требований НАТО. Первые лодки ожидаются к началу 2030-х годов. Проект предусматривает совместную разработку с Польшей и последующую передачу технологий, что позволит Варшаве в перспективе наладить собственное производство.

A26 оснащается воздухонезависимой энергетической установкой Stirling, имеет автономность до 45 суток, шесть торпедных аппаратов, возможность постановки мин и применения высокоточного оружия. Одной из ключевых особенностей считается способность длительно находиться на морском дне и использовать беспилотные подводные аппараты.

Подлодка также разрабатывается как носитель средств радиоэлектронной борьбы и обладает пониженной акустической, магнитной и тепловой заметностью за счет новых покрытий корпуса и системы размагничивания.

Конкурентами Saab в польском тендере выступали компании из Франции, Германии, Италии, Испании и Южной Кореи, однако именно шведский проект был признан наиболее соответствующим требованиям. В Варшаве рассчитывают, что A26 существенно усилит возможности ВМС Польши на фоне растущей напряженности в регионе Балтийского моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com