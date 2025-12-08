закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь планирует запустить регулярные рейсы в Таиланд

3
  • 8.12.2025, 17:13
Беларусь планирует запустить регулярные рейсы в Таиланд

Уже в следующем году.

Беларусь рассчитывает в следующем, 2026 году, заключить межправительственное соглашение с Таиландом о воздушном сообщении. Это откроет путь к запуску регулярных рейсов между странами, заявил журналистам директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.

По словам Голуба, спрос на тропические направления растет, и подписание соглашения станет важным шагом для развития туристических потоков и повышения доступности перелетов.

«Надеюсь, с коллегами из авиационной администрации Таиланда в следующем году выйдем на подписание соглашения», - сказал он.

Уже в январе 2024 года национальный перевозчик запускает чартеры на популярные курорты: рейсы в Паттайю (аэропорт Утапао) начнутся 8 января, а на Пхукет – с 11 января. Билеты доступны в составе туристических пакетов.

Напомним, «Белавиа» начинает полетную программу в Таиланд: с 8 января авиаперевозчик начнет летать в Паттайю, а с 11 января – в Пхукет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович