Беларусь планирует запустить регулярные рейсы в Таиланд

Беларусь планирует запустить регулярные рейсы в Таиланд3
- 8.12.2025, 17:13
Уже в следующем году.
Беларусь рассчитывает в следующем, 2026 году, заключить межправительственное соглашение с Таиландом о воздушном сообщении. Это откроет путь к запуску регулярных рейсов между странами, заявил журналистам директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.
По словам Голуба, спрос на тропические направления растет, и подписание соглашения станет важным шагом для развития туристических потоков и повышения доступности перелетов.
«Надеюсь, с коллегами из авиационной администрации Таиланда в следующем году выйдем на подписание соглашения», - сказал он.
Уже в январе 2024 года национальный перевозчик запускает чартеры на популярные курорты: рейсы в Паттайю (аэропорт Утапао) начнутся 8 января, а на Пхукет – с 11 января. Билеты доступны в составе туристических пакетов.
