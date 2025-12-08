Беларусь планирует запустить регулярные рейсы в Таиланд 3 8.12.2025, 17:13

Уже в следующем году.

Беларусь рассчитывает в следующем, 2026 году, заключить межправительственное соглашение с Таиландом о воздушном сообщении. Это откроет путь к запуску регулярных рейсов между странами, заявил журналистам директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб.

По словам Голуба, спрос на тропические направления растет, и подписание соглашения станет важным шагом для развития туристических потоков и повышения доступности перелетов.

«Надеюсь, с коллегами из авиационной администрации Таиланда в следующем году выйдем на подписание соглашения», - сказал он.

Уже в январе 2024 года национальный перевозчик запускает чартеры на популярные курорты: рейсы в Паттайю (аэропорт Утапао) начнутся 8 января, а на Пхукет – с 11 января. Билеты доступны в составе туристических пакетов.

Напомним, «Белавиа» начинает полетную программу в Таиланд: с 8 января авиаперевозчик начнет летать в Паттайю, а с 11 января – в Пхукет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com