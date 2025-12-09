Лукашисты испугались сайта Совета Европы
- 9.12.2025, 3:40
Стало известно о решении минского суда.
Суд Партизанского района Минска 5 декабря признал «экстремистскими материалами» сайт Конференции международных неправительственных организаций (CINGO). Идентификатором в решении значится coe.int — официальный сайт Совета Европы.
Кроме того, суд включил в «экстремистский» список Instagram-страницу политзаключенного andreikudzik, российский YouTube-канал sotavision с сотнями тысяч подписчиков, видеоклипы белорусской группы Dymna Lotva, а также ряд видеороликов.
Совет Европы — это международная организация, основанная в 1949 году, объединяющая 46 европейских стран для продвижения демократии, защиты прав человека и верховенства права, создавшая единое правовое пространство, основанное на «Европейской конвенции о правах человека».
На данный момент в «экстремистском» списке более 4800 позиций. До 2020 года их было 153 (список пополнялся с 2008-го).