9 декабря 2025, вторник, 4:14
Лукашисты испугались сайта Совета Европы

  • 9.12.2025, 3:40
Лукашисты испугались сайта Совета Европы

Стало известно о решении минского суда.

Суд Партизанского района Минска 5 декабря признал «экстремистскими материалами» сайт Конференции международных неправительственных организаций (CINGO). Идентификатором в решении значится coe.int — официальный сайт Совета Европы.

Кроме того, суд включил в «экстремистский» список Instagram-страницу политзаключенного andreikudzik, российский YouTube-канал sotavision с сотнями тысяч подписчиков, видеоклипы белорусской группы Dymna Lotva, а также ряд видеороликов.

Совет Европы — это международная организация, основанная в 1949 году, объединяющая 46 европейских стран для продвижения демократии, защиты прав человека и верховенства права, создавшая единое правовое пространство, основанное на «Европейской конвенции о правах человека».

На данный момент в «экстремистском» списке более 4800 позиций. До 2020 года их было 153 (список пополнялся с 2008-го).

