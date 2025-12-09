Двое бойцов ВСУ взяли в плен сразу шестерых российских оккупантов 3 9.12.2025, 11:14

1,086

Видео дерзкой операции.

Такие действия в очередной раз демонстрируют практику запугивания, которая применяется российским командованием в отношении собственного личного состава, - жизнь солдат постоянно обесценивается, а подразделения брошены на произвол судьбы.

Во время ударно-поисковых действий два бойца 3-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен шестерых российских военнослужащих на Александровском направлении. Об этом стало известно из стрима, обнародованного 8 декабря 2025 года.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на видео, опубликованном в соцсетях, четко видно, как украинские военные оперативно проводят спланированную эвакуацию пленных несмотря на активные обстрелы. В то же время российская артиллерия пытается накрыть своих солдат, вероятно, чтобы помешать их переходу в плен или запугать другие подразделения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com