Двое бойцов ВСУ взяли в плен сразу шестерых российских оккупантов

Двое бойцов ВСУ взяли в плен сразу шестерых российских оккупантов3
- 9.12.2025, 11:14
- 1,086
Видео дерзкой операции.
Такие действия в очередной раз демонстрируют практику запугивания, которая применяется российским командованием в отношении собственного личного состава, - жизнь солдат постоянно обесценивается, а подразделения брошены на произвол судьбы.
Во время ударно-поисковых действий два бойца 3-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен шестерых российских военнослужащих на Александровском направлении. Об этом стало известно из стрима, обнародованного 8 декабря 2025 года.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на видео, опубликованном в соцсетях, четко видно, как украинские военные оперативно проводят спланированную эвакуацию пленных несмотря на активные обстрелы. В то же время российская артиллерия пытается накрыть своих солдат, вероятно, чтобы помешать их переходу в плен или запугать другие подразделения.