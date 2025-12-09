закрыть
9 декабря 2025, вторник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двое бойцов ВСУ взяли в плен сразу шестерых российских оккупантов

3
  • 9.12.2025, 11:14
  • 1,086
Двое бойцов ВСУ взяли в плен сразу шестерых российских оккупантов

Видео дерзкой операции.

Такие действия в очередной раз демонстрируют практику запугивания, которая применяется российским командованием в отношении собственного личного состава, - жизнь солдат постоянно обесценивается, а подразделения брошены на произвол судьбы.

Во время ударно-поисковых действий два бойца 3-го механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен шестерых российских военнослужащих на Александровском направлении. Об этом стало известно из стрима, обнародованного 8 декабря 2025 года.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на видео, опубликованном в соцсетях, четко видно, как украинские военные оперативно проводят спланированную эвакуацию пленных несмотря на активные обстрелы. В то же время российская артиллерия пытается накрыть своих солдат, вероятно, чтобы помешать их переходу в плен или запугать другие подразделения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович