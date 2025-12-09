Трамп заявил, что Крым находится в океане

Трамп заявил, что Крым находится в океане4
- 9.12.2025, 16:17
Уже во-второй раз.
Президент США Дональд Трамп во второй раз с лета описал Крым как территорию, «со всех четырех сторон окруженную океаном», и вновь назвал полуостров «огромным».
В этот раз он рассказал о Крыме в интервью Politico. «Знаете, я в душе риэлтор, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, Крым такой красивый. Вау. Он со всех четырех сторон окружен океаном. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, что Крым огромный», — заявил Трамп.
В августе президент США уже (допускал схожую оговоркуhttps://charter97.org/ru/news/2025/8/20/652712/), когда во время беседы с журналистами сравнил Крым по размеру с американским штатом Техас, многократно преувеличив его площадь. По его словам тогда, Крым — это территория «размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана, и он великолепен». Фактически площадь Техаса превышает 695 000 кв. км, тогда как площадь Крыма составляет около 27 000 кв. км, то есть американский штат примерно в 26 раз больше полуострова.