Трамп сделал интересное заявление по Крыму

4
  • 20.08.2025, 9:03
  • 3,098
Трамп сделал интересное заявление по Крыму

Президент США сравнил полуостров с Техасом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован при его президентстве, то это бы попадало на первые полосы СМИ в течение 20 лет.

Об этом сообщает Clash Report.

«Если бы я отказался от этой территории, я бы попал на первые полосы всех газет на следующие 20 лет», - заявил президент США.

При этом он отметил, что СМИ даже не вспоминают о том, что Крым был оккупирован во времена президентства в США Барака Обамы.

Кроме этого Трамп заявил, что Крым по размеру близок к Техасу.

«Он замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый», - сказал Трамп.

Однако стоит заметить, что Крым имеет площадь примерно 27 000 км квадратных, а Техас - более 695 000 км квадратных. Таким образом американский штат почти в 26 раз больше украинского полуострова и по общей площади больше всей Украины.

