Трамп сделал интересное заявление по Крыму

Трамп сделал интересное заявление по Крыму4
- 20.08.2025, 9:03
- 3,098
Президент США сравнил полуостров с Техасом.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован при его президентстве, то это бы попадало на первые полосы СМИ в течение 20 лет.
Об этом сообщает Clash Report.
«Если бы я отказался от этой территории, я бы попал на первые полосы всех газет на следующие 20 лет», - заявил президент США.
При этом он отметил, что СМИ даже не вспоминают о том, что Крым был оккупирован во времена президентства в США Барака Обамы.
Кроме этого Трамп заявил, что Крым по размеру близок к Техасу.
«Он замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый», - сказал Трамп.
Однако стоит заметить, что Крым имеет площадь примерно 27 000 км квадратных, а Техас - более 695 000 км квадратных. Таким образом американский штат почти в 26 раз больше украинского полуострова и по общей площади больше всей Украины.