Ford разрабатывает адаптивный проекционный дисплей для водителей 9.12.2025, 16:26

Система использует датчики для точного определения положения водителя.

Компания Ford работает над новым типом проекционного дисплея, который автоматически подстраивается под положение водителя. В отличие от современных проекций, где информация фиксирована на лобовом стекле, адаптивный дисплей корректирует угол, размер и расположение данных в реальном времени, учитывая рост водителя и положение сиденья, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Система использует датчики для точного определения положения водителя и предотвращает блики, искажения и смещение графики. Это обеспечивает четкое отображение скорости, навигационных подсказок и предупреждений о безопасности.

Ford подчеркнула, что заявление на патент не гарантирует появление технологии в серийных автомобилях. «Заявление не патент — обычная практика для защиты новых идей и создания интеллектуальной собственности. Идеи в патенте не следует рассматривать как планы выпуска продукта», — заявили в компании.

Если технология будет внедрена, она может дать Ford преимущество среди конкурентов в сфере «умных» салонов. Дисплей работает незаметно для водителя, повышая удобство и безопасность без лишнего вмешательства.

Эксперты отмечают, что разработка отражает общую тенденцию автомобильной индустрии к персонализированным сенсорным интерфейсам. Адаптивный проекционный дисплей демонстрирует будущее автомобильных систем, учитывающее индивидуальные особенности водителя и делающие управление более интуитивным и безопасным.

