В Австралии вступит в силу первый в мире запрет соцсетей для детей младше 16 лет 2 9.12.2025, 17:47

Европейский союз также рассматривает подобные ограничения.

С 10 декабря в Австралии начал действовать беспрецедентный запрет на использование соцсетей пользователями младше 16 лет. Миллионы детей и подростков утратят доступ к аккаунтам на Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, X, Twitch, Kick и Threads. Платформы обязаны удалять аккаунты несовершеннолетних и блокировать регистрацию новых, иначе им грозят штрафы до $49,5 млн, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Правительство признает, что система проверки возраста работает не идеально. Некоторые подростки смогли пройти проверку лица и сохранить доступ. Тем не менее власти считают, что закон задает четкий общественный стандарт.

Большинство крупных платформ подтвердили готовность соблюдать требования. Исключением остается X, которая пока не объявила пользователям свою позицию. Даже небольшая соцсеть Bluesky, не входящая в число обязательных, решила добровольно запретить доступ подросткам.

Родители по-разному реагируют на запрет. Одни жалуются, что дети останутся без общения с друзьями, другие заявляют, что им пришлось объяснять детям, как обходить ограничения через VPN. Есть и те, кто поддерживает запрет, называя его спасением для «зависимых от соцсетей» подростков.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подчеркнул, что закон несовершенен, но необходим. Поддержка среди населения остается высокой — около двух третей избирателей.

Запрет уже привлек внимание других стран — Малайзии, Дании, Норвегии и Великобритании. Европейский союз также рассматривает подобные ограничения.

