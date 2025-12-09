Робот отправил своего гендиректора в нокдаун во время демонстрации 9.12.2025, 22:00

Видео.

Генеральный директор китайского робототехнического стартапа EngineAI Чжао Тонъян продемонстрировал боевые возможности человекоподобного робота T800, лично приняв участие в тесте. Руководитель компании вышел на ринг в защитном снаряжении и принял на себя удар от робота, сообщает «Хабр».

По словам Чжао, первый удар ногой прошел в опасной близости от его лица, а следующий оказался достаточной силы, чтобы повалить его на пол. Топ-менеджер признал, что без защитного обмундирования испытание могло бы закончиться переломами, сопроводив комментарий шуткой о том, что не может гарантировать, что останется жив после следующего теста.

Публичная демонстрация стала ответом на сомнения в подлинности ранее опубликованных видеороликов EngineAI, в которых пользователи заметили использование компьютерной графики. Ролик с участием гендиректора призван подтвердить реальные характеристики T800.

Индустрия человекоподобной робототехники активно использует зрелищные испытания для демонстрации возможностей своих решений. Так, в 2024 году другая китайская компания — Unitree — представила гуманоидного робота G1, который выполнял элементы кунг-фу, бросал баскетбольные мячи в кольцо и быстро поднимался после удара ногой в корпус.

Модель T800, представленная EngineAI в начале декабря, представляет собой гуманоидного робота высотой 1,73 м с корпусом из магниево-алюминиевого сплава. Конструкция предусматривает 29 степеней свободы в основных суставах и по 7 степеней свободы на каждую руку. Масса робота составляет 75 кг. В зависимости от конфигурации T800 обойдется от $25 тыс. до $50 тыс.

