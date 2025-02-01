Полина Шарендо-Панасюк — на свободе!18
- 1.02.2025, 11:09
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Известная политзаключённая вышла из колонии.
Как стало известно сайту Charter97.org, сегодня утром на свободу из колонии №24 в Заречье для женщин-рецидивисток вышла активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.
Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. 9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
Полина Шарендо-Панасюк отбыла в колонии фактически четыре срока: матери двоих детей, после вынесения первого приговора три раза продлевали тюремный срок. Практически все время за решеткой Полина находилась в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.