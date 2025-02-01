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ХАМАС передал Израилю еще двух заложников

  • 1.02.2025, 12:00
  • 1,098
ХАМАС передал Израилю еще двух заложников

Передача состоялась ранним утром 1 февраля в Хан-Юнисе.

Палестинская группировка ХАМАС при посредничестве Красного Креста освободила еще двух израильских заложников Передача состоялась ранним утром 1 февраля в Хан-Юнисе, сообщает BILD.

Освобожденные уже направляются в Израиль. Еще одного заложника, гражданина США Кита Сигела, также должны освободить сегодня в Газе.

Перед передачей людей Красному Кресту ХАМАС заставил заложников махать руками на камеру и демонстрировать «свидетельства об освобождении».

Один из освобожденных — Ярден Бибас, отец самого маленького заложника, Кфира Бибаса.

Напомним, 30 января ХАМАС освободил еще троих израильтян и пятерых граждан Таиланда.

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