Названо самое полезное мясо для человека 4 1.02.2025, 12:09

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Кому обязательно его нужно есть?

Выбор мяса зависит от вкуса и предпочтений каждого человека. Кому-то нравится свинина. А кто-то не может представить свой день без курятины.

Однако существует несколько общепризнанных определений о том, какое мясо считается наиболее полезным для человека, пишет ТСН.

Мясо условно делят на два вида – красное и белое. Курятина, индейка, крольчатина, рыба и другие морепродукты – это белый вид мяса. К красному относятся говядина, свинина, баранина, утка.

Диетологи убеждены, что белое мясо гораздо полезнее красного. Красный вид мяса имеет более высокую жирность и холестерин, что провоцирует набор лишних килограммов. Также красное мясо может оказаться вредным для здоровья сердца. Ученые доказали, что чрезмерное употребление этого вида продукта приводит к развитию раковых заболеваний.

Какое мясо самое полезное

Давно признано, что наиболее полезным мясом для человека является крольчатина. Объяснение здесь простое, ведь крольчатина больше других богата белком, который наиболее быстро усваивается человеческим организмом. Исследования показали, что белок мяса крольчатины усваивается человеческим организмом практически до конца – на 90%. Также крольчатина отличается низкой калорийностью и содержанием в своем составе витаминов группы В.

А наиболее экологически чистым мясом является конина. Этому есть простое и понятное объяснение. Ведь лошадей не пичкают антибиотиками и другими вредными препаратами, как других мясных животных на ферме. Кроме того, лошади практически всегда живут в экологически чистых условиях. Также белок в мясе конины практически идеально сбалансирован как ингредиент аминокислотного состава.

Важно: рекомендуемая ежедневная норма мяса должна быть 1 грамм на 1 килограмм массы тела. То есть, если вы весите 65 килограммов, то вам можно съедать 65 граммов мяса ежедневно. Лучше всего есть тушеное, вареное или запеченное на открытом огне мясо.

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