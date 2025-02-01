Forbes: Украина применила самый мощный многоразовый БПЛА за время войны 1 1.02.2025, 14:04

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иллюстративное фото

Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя.

Новый украинский беспилотник может пролететь 2 тысячи километров, сбросить 250-килограмовую бомбу и вернуться на базу, что делает его потенциально самым мощным многоразовым дроном в российско-украинской войне. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Командование Сил беспилотных систем ВСУ уже официально подтвердило применение БПЛА большой дальности с возможностью возвращения. «Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя», - сообщили в командовании.

Как отмечает Акс, неясно, какой планер используют Силы беспилотных систем в качестве основы для этого дальнего многоцелевого беспилотника, но фотодоказательства указывают на модифицированный гражданский спортивный самолет.

Как указывает аналитик, украинцы уже давно эксплуатируют спортивные самолеты Aeroprakt A-22 с винтовым приводом, оснащенные дистанционным управлением и подфюзеляжным бомбодержателем. Однако ранее они использовались только во время выполнения односторонних миссий, врезаясь в свои цели, как медленные крылатые ракеты.

При этом новый украинский беспилотник может сбрасывать бомбу, а затем возвращаться на базу, то есть он может выполнить несколько или много миссий, пока не износится, не разобьется или не будет сбит, отмечает Акс.

«Сделав свои самые дальние беспилотники многоразовыми, подразделение беспилотников может увеличить количество и темп глубоких ударов, которые оно наносит по целям внутри России, в последнее время, включая базы бомбардировщиков и нефтяные объекты», - пишет аналитик.

Технология посадки БПЛА

Как отмечает Акс, управлять дроном в воздухе, обычно с помощью комбинации предварительно настроенной навигации на основе GPS и прямого управления человеком через спутниковое радио, довольно просто. Однако посадить дрон сложно. Меньшие модели могут выключить двигатели, раскрыть парашют и спуститься на землю. Более крупным моделям требуется взлетно-посадочная полоса.

Он отмечает, что ведущие мировые военные дроны имеют сложные системы автоматической посадки, однако неясно, вкладывают ли украинцы время и деньги в установку таких систем в свои собственные относительно недорогие ударные дроны, которые могут стоить всего несколько сотен тысяч долларов за штуку.

«Альтернатива, освоенная экипажами дронов Predator и Reaper ВВС США, заключается в том, что пилот-человек берет под контроль приближающийся дрон в последние несколько минут, прежде чем он достигнет своей базы, и, глядя через фронтальную камеру дрона, направляет машину на посадку. Прямо как в авиасимуляторе», - отмечает аналитик.

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