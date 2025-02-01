Норвежские дипломаты попали под российский обстрел в Одессе

Норвежские дипломаты попали под российский обстрел в Одессе1
- 1.02.2025, 17:43
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К счастью, обошлось без жертв.
Министерство иностранных дел Норвегии в субботу, 1 февраля, подтвердило заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что дипломаты страны попали под обстрел в Одессе 31 января.
Об этом норвежский МИД сказано в комментарии изданию NTB, пишет nrk.no.
«Мы можем подтвердить, что [31 января] вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности», — сказано в комментарии ведомства.
Вечером 31 января Зеленский сообщил, что во время российского ракетного удара по Одессе в эпицентре оказались дипломатические представители Норвегии.
«К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые находились в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — заявлял украинский президент.