Норвежские дипломаты попали под российский обстрел в Одессе 1 1.02.2025, 17:43

1,676

К счастью, обошлось без жертв.

Министерство иностранных дел Норвегии в субботу, 1 февраля, подтвердило заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что дипломаты страны попали под обстрел в Одессе 31 января.

Об этом норвежский МИД сказано в комментарии изданию NTB, пишет nrk.no.

«Мы можем подтвердить, что [31 января] вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности», — сказано в комментарии ведомства.

Вечером 31 января Зеленский сообщил, что во время российского ракетного удара по Одессе в эпицентре оказались дипломатические представители Норвегии.

«К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые находились в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители», — заявлял украинский президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com