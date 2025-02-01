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Apple установила новый финансовый рекорд

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  • 1.02.2025, 22:22
Apple установила новый финансовый рекорд

Выручка за квартал превысила $124 миллиарда.

Apple объявила о рекордной выручке за I финансовый квартал 2025 года, несмотря на снижение спроса на iPhone. Согласно информации от The Verge, компания заработала $124,3 млрд, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Финансовый отчет генерального директора Тим Кука показывает, что выручка увеличилась почти по всем направлениям, включая Mac, iPad и сервисы. Исключение составили лишь сегмент iPhone и некоторые другие продукты. Прибыль на акцию достигла $2,40.

В деталях отчета видно, что выручка от продаж iPhone составила $69,14 млрд. Это немного ниже показателя в $69,70 млрд за прошлый год. В то же время продажи Mac возросли до $8,99 млрд (с $7,78 млрд). А выручка от iPad достигла $8,09 млрд (ранее – $7,02 млрд).

Продажи прочих продуктов, включая Apple Watch и AirPods, составили $11,75 млрд, что также немного ниже предыдущего результата ($11,95 млрд). Прибыль от сервисов увеличилась до $26,34 млрд по сравнению с $23,12 млрд в прошлом году.

Кук также отметил, что небольшое снижение выручки в сегменте iPhone на 1% не отражает реального влияния новых технологий, таких как Apple Intelligence и новая кнопка Camera Control.

Кроме того, Apple установила рекорд по валовой прибыли – 46,9%, что является наивысшим показателем в истории компании. Ранее рекорд был зафиксирован в марте 2024 года – 46,6%. В текущем квартале компания планирует удерживать валовую прибыль в пределах от 46,5 до 47,5%.

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