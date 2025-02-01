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Cотни людей ищут метеорит под Минском

  • 1.02.2025, 23:18
Cотни людей ищут метеорит под Минском

Поиски идут уже две недели.

Уже почти две недели под Смолевичами ищут фрагменты метеорита, который упал на католическое Рождество. (Devby.io https://devby.io/news/kak-ischut-meteorit) почитал специально созданный телеграм-чат, где собрались энтузиасты, участвующие в поисках, чтобы из первых рук узнать, как продвигаются поиски метеорита, который может стать седьмым обнаруженным на территории Беларуси.

25 декабря в небе над Минском камеры белорусской метеоритной сети зафиксировали суперболид — вспышка от него по своей яркости напоминала полную луну.

Суперболид пролетел над столицей и, раскрошившись, упал в виде метеоритов где-то в районе Смолевич — под «подозрением» оказались деревни Рабый Слуп, Присынок, Калюга и Высокие Ляды.

Когда сошел снег, заведующий Минского планетария Александр Микулич бросил клич — давайте все на поиски ради белорусской науки. Так в телеграм-чате и появились люди — теперь там 500+ подписчиков.

«Условия для наших широт идеальные: снег полностью сошел»

Первые сообщения появляются в чате 18 января: пользователи собираются на выезд, назначенный на следующий день, и делятся советами — что брать, что не брать.

Например, резиновые сапоги — однозначно «да», магниты — желательно, но не обязательно, потому что «свежее падение ищут глазами, и отличить метеориты может любой человек, предварительно посмотрев на фото образцов» — объясняют потом в чате.

Админ чата Александр дает установку: «Главное — найти первый образец». Это важно для уточнения фактической, а не теоретической карты рассеивания, объясняет он.

Кстати, расчет поля рассеивания по данным траектории метеора, представленным белорусами, сделали ученые из Чешской академии наук во главе с профессором Иржи Боровичка.

«Это очень известные специалисты в своей области, которые занимаются подобными расчетами уже не один десяток лет», — уточняет Александр.

19 января начинается с «переклички»: кто-то прибыл на место сбора, кто-то еще едет.

«Можете побегать по полям вокруг пункта сбора — шансы что-то найти прямо там есть, — отписывается админ.

К вечеру он же публикует отчет: искали плодотворно, прошли около 13 км по полям — и все это компанией из восьми участников поисков.

«Условия, можно сказать, для наших широт сегодня были идеальные: снег полностью сошел, и такого солнца в Беларуси мы давно не видели. На следующей неделе по прогнозу еще хорошая погода — можно искать, пока снег не выпал.

Поля в отличном состоянии для визуального «быстрого» поиска — немного вязкие, но не заболоченные. Большая часть полей засеяна озимыми, это видно на фото/видео. И такие поля нужно обходить в первую очередь, пока по весне они полностью не заросли».

Далее эксперт пишет, что на полях группа находила граниты, магнетиты и кремень — метеоритов не было.

«На одном из вспаханных полей в зоне 1 км встречались в большом количестве черные полугнилые свеклы — издалека они очень похожи на метеориты».

«Большинство — не похожи, пара-тройка образцов интересные»

Следующие несколько дней в чате перекличка — кто еще мог бы присоединиться к поискам, а также рекомендации, как визуально определить метеорит.

Так, он «может иметь черную обугленную корку с трещинами и сколами, черную оплавленную матовую поверхность или коричневый ржаво-бурый цвет. Метеорит также должен притягивать магнит и быть плотным, не рыхлым».

Кто-то пишет, что мощный магнит на поиски брать не стоит: он попробовал — «и не понравилось. Сегодня 20 минут поскакал, насобирал разного — но вряд ли космического». А далее — несколько фотографий камней.

Вердикт от Александра:

«Большинство — не похожи, пара-тройка образцов интересные. Пока не выбрасывайте, приедем на следующие поиски — посмотрим. И запоминайте место находок, а вдруг метеорит».

Потом еще несколько камней от разных пользователей — в основном найденные давно. И, конечно, ни один из них не метеорит.

«Полевой» экспресс-анализ показал, что с вероятностью 95% это метеорит»

Следующий выезд — 25 января в деревню Присынок. Снова в чате обучение: одеваться теплее и иметь с собой дождевики/плащи, обязательно непромокаемые сапоги — «говорят, поля стали еще более вязкими». Ну и магниты:

«В нашем случае метеорит должен быть каменным, скорее всего, хондрит. Такие каменные метеориты магнит притягивает значительно слабее, чем железяку. Но с мощным неодимовым магнитом в руках точно можно почувствовать, да и простым магнитом тоже чувствуется. Поэтому вооружаемся магнитами!»

Кто-то переживает, что поле за деревней недавно удобряли: «10-12 дней назад работал трактор».

В 12:11 в чате появляется видео — черно-бурый камень пристает к большому магниту. А следом сообщение: «Полевой» экспресс-анализ показал, что с вероятностью 95% это метеорит». А потом еще одно: «Найден второй фрагмент!» — и фото: в редкой траве лежит черный камень.

«Нужно что-то придумать, например, тотальное прочесывание шеренгой»

После такой новости в чате оживление, кто-то интересуется, как регулируется оборот метеоритов. Но со временем появляются и такие сообщения:

«Сходил я сегодня на поиск или разведку, нашел только несколько гранитных камней и кабанью нору. Что могу сказать: шанс найти что-либо стремится к нулю. Черный камень на черном грунте, покрытом бело-желтой кукурузной ботвой заметить практически нереально. На рапсовом поле почти такая-же история, но там попадаются проплешины и грунт светлее.

И объем работ по карте воспринимался не так глобально по сравнению с увиденным на месте. Тут нужно что-то придумать, например, тотальное прочесывание шеренгой из 500+ участников чата».

А вот что пишет другой участник чата:

«За два захода натоптал 20 км в разных локациях. Совсем поля печальные. Не то что бы метеоритов нет, но даже просто интересных камней».

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