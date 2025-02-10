ВСУ получат украинские авиакомплексы «Громило» 10.02.2025, 0:14

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В чем их особенность.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс «Громило» украинского производства.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, этот комплекс может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

«Конструкционно FPV-дроны комплекса «Громило» оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью», — говорится в сообщении.

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