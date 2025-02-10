Появился спутниковый снимок пораженного нефтезавода в Краснодарском крае 10.02.2025, 1:23

В результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Появился спутниковый снимок российского предприятия «Албашнефть» в Краснодарском крае, попавшего под атаку Сил обороны Украины в ночь на 5 февраля. Фото обнародовало «Радио Свобода».

Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на собственные источники писал, что в одном резервуаре находилось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.

5 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по объекту. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как «мини-НПЗ», вовлеченный в поставку бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com