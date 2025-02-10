Появился спутниковый снимок пораженного нефтезавода в Краснодарском крае
- 10.02.2025, 1:23
В результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.
Появился спутниковый снимок российского предприятия «Албашнефть» в Краснодарском крае, попавшего под атаку Сил обороны Украины в ночь на 5 февраля. Фото обнародовало «Радио Свобода».
Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.
Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на собственные источники писал, что в одном резервуаре находилось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.
5 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по объекту. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.
Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как «мини-НПЗ», вовлеченный в поставку бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.