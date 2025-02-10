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Появился спутниковый снимок пораженного нефтезавода в Краснодарском крае

  • 10.02.2025, 1:23
Появился спутниковый снимок пораженного нефтезавода в Краснодарском крае

В результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Появился спутниковый снимок российского предприятия «Албашнефть» в Краснодарском крае, попавшего под атаку Сил обороны Украины в ночь на 5 февраля. Фото обнародовало «Радио Свобода».

Изображения со спутника подтверждают информацию о том, что в результате атаки были повреждены два резервуара с топливом.

Ранее российский ресурс ASTRA со ссылкой на собственные источники писал, что в одном резервуаре находилось 60 тонн нефти, в другом – такое же количество дизельного топлива, однако второй резервуар был поврежден лишь поверхностно и не загорелся.

5 февраля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил удар по объекту. Утверждалось, что после атаки там начался пожар.

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как «мини-НПЗ», вовлеченный в поставку бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

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