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Финляндия начала свое расследование взрыва танкера в российском порту Усть-Луга

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  • 10.02.2025, 8:32
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Финляндия начала свое расследование взрыва танкера в российском порту Усть-Луга

Подняты самолеты пограничной разведки.

Финские власти заявили о собственном расследовании после сообщений о взрыве танкера 9 февраля в российском порту Усть-Луга (Ленинградская область). По данным издания Helsingin Sanomat, для получения дополнительной информации об инциденте в небо подняты самолеты пограничной разведки. Они направлены в восточную часть Финского залива.

Самолеты-разведчики способны обнаруживать разливы нефти и руководить операциями по реагированию на подобные ЧП, заявление пограничников опубликовано в Ilta Sanomat.

Финская сторона также направила запросы на информацию российским властям. Между Россией и Финляндией действует двустороннее соглашение о реагировании на разливы нефти на море, согласно которому обе стороны информируют и оказывают друг другу помощь в случае ЧП.

Напомним, что утром 9 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о «техногенном инциденте» во время запуска двигателя на танкере Koala. В порту Усть-Луги судно находилось с 6 февраля, оно было загружено 130 тысячами тонн мазута. В машинном отделении танкера произошел взрыв (есть информация, что их было три) при подготовке к работе главного двигателя.

Экипаж судна эвакуирован, при этом заявляется, что грузовые резервуары не повреждены, разлива груза и утечки нефтепродуктов не зафиксировано.

Судно продолжает стоять у причала в порту Усть-Луги, вокруг него установлены боновые ограждения. Ранее сообщалось о «внешнем воздействии» на судно, о частичном подтоплении танкера.

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