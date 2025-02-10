закрыть
10 февраля 2025, понедельник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: ВСУ воспользовались «окном возможностей» в Курской области

  • 10.02.2025, 10:33
  • 1,782
ISW: ВСУ воспользовались «окном возможностей» в Курской области

Украинцы продвигаются вперед.

Вчера, 9 февраля, украинские войска продвинулись в Курской области юго-восточнее Суджи. Об этом в своем очередном отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

При этом российские источники утверждали, что ВСУ совершили здесь механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки, в то время как российские подразделения контратаковали к северо-западу от Суджи в районе Свердликова и Никольского, к северу от Суджи в районе Малой Локни и к юго-востоку от Суджи.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы Суджа-Обоянь юго-западнее Русской Конопельки.

«Немного, но очень важно и своевременно», – так оценил успехи ВСУ на Курщине украинский военный журналист Богдан Мирошников. Он говорит, что речь идет о продвижении тактического характера. При этом россияне реагируют, перебрасывают в Курскую область еще больше сил. Но обозреватель считает, что пока существует окно возможностей – им нужно пользоваться.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко