ISW: ВСУ воспользовались «окном возможностей» в Курской области 10.02.2025, 10:33

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Украинцы продвигаются вперед.

Вчера, 9 февраля, украинские войска продвинулись в Курской области юго-восточнее Суджи. Об этом в своем очередном отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

При этом российские источники утверждали, что ВСУ совершили здесь механизированные атаки в районе Русской Конопельки и Фанасеевки, в то время как российские подразделения контратаковали к северо-западу от Суджи в районе Свердликова и Никольского, к северу от Суджи в районе Малой Локни и к юго-востоку от Суджи.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вдоль трассы Суджа-Обоянь юго-западнее Русской Конопельки.

«Немного, но очень важно и своевременно», – так оценил успехи ВСУ на Курщине украинский военный журналист Богдан Мирошников. Он говорит, что речь идет о продвижении тактического характера. При этом россияне реагируют, перебрасывают в Курскую область еще больше сил. Но обозреватель считает, что пока существует окно возможностей – им нужно пользоваться.

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