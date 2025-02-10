Украинский генерал: ВСУ способны выйти на границы 1991-го и создать буферную зону 1 10.02.2025, 13:10

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Но сначала военные должны произвести соответствующие расчеты.

Украинская армия все еще может выйти на границы 1991-го, но для этого нужно провести соответствующие расчеты, рассказал экс-командующий Объединенных Сил обороны генерал-лейтенант Сергей Наев. В интервью «УП» он добавил, что ВСУ способны выполнить задачи не только по выходу на границу, но и по созданию буферной зоны вокруг нашего государства.

Все вопросы заключаются в плоскости ресурсов, добавил он: «Как оно работает? Определяется политическая цель. Военные проводят расчеты, подают политикам. Для того, чтобы выйти на границы 1991 года, нам необходимо столько воинов, нам необходимо столько ракет, боеприпасов, танков, артиллерийских пушек. И тогда, если это удовлетворяется, тогда мы выходим на границы».

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