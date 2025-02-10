Forbes: Франция модифицировала самолеты Mirage для ВСУ 1 10.02.2025, 13:25

Это имеет решающее значение.

Франция модифицировала сверхзвуковые самолеты Mirage 2000-5, отправленные в Украину, вооружив их крылатыми ракетами SCALP-EG, сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс. По его мнению, это поможет расширить возможности украинских ВВС в вопросе глубоких ударов по командным пунктам россиян.

В материале говорится, что этот факт имеет решающее значение. Вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность действия — 250 км. С тандемными боеголовками, способными пробивать бункеры, эти ракеты могут поражать оккупантов в самых уязвимых местах — в их штаб-квартирах.

Кроме того, истребители теперь могут транспортировать и бомбы Hammer. Акс также отмечает, что Mirage 2000-5 будут полезны, если для них будет достаточно боеприпасов.

«Неясно, сколько SCALP-EG Украина получила от Франции и Италии. Возможно, всего 100. Также неясно, сколько ракет осталось у Украины после многих лет тяжелых боев», — подытожил он.

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