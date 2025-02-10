Лукашенковские пропагандисты приехали в оккупированный россиянами Мелитополь
- 10.02.2025, 15:22
Они встретились с коллаборационистской «администрацией» города.
Лукашенковские пропагандисты Вадим Гигин, Сергей Лущ и Григорий Азаренок 10 февраля встретились в Мелитополе с администрацией оккупированной части Запорожской области Украины.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале «глава» коллаборационистской администрации Евгений Балицкий.
Отметим, ранее из Мелитополя в Беларусь вывозили детей.
Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Он подозревается в причастности к незаконной депортации детей из Украины в Россию. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. ОБСЕ квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление.