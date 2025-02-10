Метеориту, упавшему под Минском, придумали имя

Метеориту, упавшему под Минском, придумали имя1
- 10.02.2025, 17:34
- 1,508
Название дали в честь места, где его ищут.
Метеорит, который упал под Минском, назовут «Смалявiчы». Название придумали в честь места, где его ищут.
Заведующий Минским планетарием, руководитель астрономического клуба «Аш-Ню» Александр Микулич рассказал, что метеорит летел на Землю со стороны Марса.
Он упал рядом со Смолевичами 25 декабря 2024 года в 17:29. Волонтеры уже нашли, предположительно, его осколки. Чтобы это подтвердить, нужны дополнительные лабораторные исследования.
Метеорит упал в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Вес осколков варьируется от 10 грамм до 1 килограмма.
В Международном метеоритном бюллетене уже зарегистрировано шесть метеоритов, которые ранее нашли в Беларуси. В большинстве случаев это случайные находки.