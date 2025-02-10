Метеориту, упавшему под Минском, придумали имя 1 10.02.2025, 17:34

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Название дали в честь места, где его ищут.

Метеорит, который упал под Минском, назовут «Смалявiчы». Название придумали в честь места, где его ищут.

Заведующий Минским планетарием, руководитель астрономического клуба «Аш-Ню» Александр Микулич рассказал, что метеорит летел на Землю со стороны Марса.

Он упал рядом со Смолевичами 25 декабря 2024 года в 17:29. Волонтеры уже нашли, предположительно, его осколки. Чтобы это подтвердить, нужны дополнительные лабораторные исследования.

Метеорит упал в районе деревень Рябый Слуп, Присынок, Калюга, Черный Лес, Высокие Ляды. Вес осколков варьируется от 10 грамм до 1 килограмма.

В Международном метеоритном бюллетене уже зарегистрировано шесть метеоритов, которые ранее нашли в Беларуси. В большинстве случаев это случайные находки.

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