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Каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси из-за политики

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  • 10.02.2025, 18:05
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Каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси из-за политики

Такая статистика приводится в отчете чиновников.

«Киберпартизаны» получили доступ к отчету чиновников из Мингорисполкома, в котором говорится о результатах опроса минчан и объясняется, как санкции ЕС и США повлияли на экономику.

Документ, который попал к «Киберпартизанам», был создан в июне 2022 года. Согласно опросу, каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси навсегда или на некоторое время из-за политики.

«Значительная часть столичных жителей (40%) считает, что отношения власти с народом характеризуются острыми противоречиями», — пишут чиновники.

Не защищёнными от произвола чиновников считают себя 43% респондентов. Только 4% связывают надежды на улучшение своей жизни с местными властями, 8% — с республиканскими, следует из опроса.

В экономическом обзоре авторы отчёта жалуются на снижение ВРП (валового регионального продукта) и потери экспортной выручки минских предприятий.

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