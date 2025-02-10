Каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси из-за политики

Каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси из-за политики4
- 10.02.2025, 18:05
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Такая статистика приводится в отчете чиновников.
«Киберпартизаны» получили доступ к отчету чиновников из Мингорисполкома, в котором говорится о результатах опроса минчан и объясняется, как санкции ЕС и США повлияли на экономику.
Документ, который попал к «Киберпартизанам», был создан в июне 2022 года. Согласно опросу, каждый третий минчанин готов уехать из Беларуси навсегда или на некоторое время из-за политики.
«Значительная часть столичных жителей (40%) считает, что отношения власти с народом характеризуются острыми противоречиями», — пишут чиновники.
Не защищёнными от произвола чиновников считают себя 43% респондентов. Только 4% связывают надежды на улучшение своей жизни с местными властями, 8% — с республиканскими, следует из опроса.
В экономическом обзоре авторы отчёта жалуются на снижение ВРП (валового регионального продукта) и потери экспортной выручки минских предприятий.