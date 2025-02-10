Воины ГУР уничтожили более 70 укреплений российских военных 1 10.02.2025, 18:13

Видеофакт.

На прошлой неделе ВСУ уничтожили и поразили 46 транспортных средств российских оккупантов, три бронированных машины, и по четыре артиллерийские системы и средства РЭБ/РЭР российских войск.

Спецназовцы ГУР МОУ за неделю уничтожили более 70 вражеских укреплений, десятки единиц техники и 42 россиянина. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в понедельник, 10 февраля.

Также уничтожены восемь ударных и четыре разведывательных БПЛА россиян.

Кроме того, в общей сложности повреждено и уничтожено более 70 инженерно-фортификационных сооружений врага.

В ГУР добавили, что безвозвратные и санитарные потери захватчиков среди личного состава составили 42 московита.

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