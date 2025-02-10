Мавзолей Ленина закрывают в Москве

Мавзолей Ленина закрывают в Москве23
- 10.02.2025, 19:12
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Что будет с телом «вождя».
Вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля 2025 года для профилактических работ, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.
Там уточнили, что доступ будет закрыт и к некрополю у Кремлевской стены.
Мавзолей могут закрывать на профилактические работы два раза в год, их состав обычно не разглашается. В 2017 году специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений занимались улучшением сохранности забальзамированного еще в 1924 году тела Ленина.