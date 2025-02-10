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ВСУ будут использовать новые украинские дроны Baton

  • 10.02.2025, 20:54
ВСУ будут использовать новые украинские дроны Baton

Фото.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации новые беспилотные авиационные комплексы украинского производства Baton. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба МО.

Отмечают, что эти дроны базируются на рамах разных размеров.

БПЛА изготовлены с учетом требований военных по принципу максимальной простоты и удобства эксплуатации в сложных условиях, проинформировали в оборонном ведомстве.

«Боевые птички» этих комплексов могут работать при разных погодных условиях – в мороз и жару. Конструкционно дроны обладают хорошими динамическими свойствами. И могут, в частности, догонять и поражать вражеские цели на немалой скорости», – говорится в сообщении.

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