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Meta создала технологию для набора текста силой мысли

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  • 10.02.2025, 21:15
  • 1,282
Meta создала технологию для набора текста силой мысли

Как она работает.

Технологию разрабатывали много лет, но теперь она готова к использованию, пишет MIT Technology Review.

Исследователи в области нейробиологии и искусственного интеллекта смогли создать механизм, который анализирует работу человеческого мозга и определяет, какие клавиши для набора текста нужно нажать.

Однако созданная система весит полторы тонны, стоит 2 миллиона долларов и не может работать за пределами лаборатории.

«Попытка понять точную архитектуру или принципы работы человеческого мозга может стать основой для развития машинного интеллекта», — рассказал Жан-Реми Кинг, руководитель исследовательской группы Meta по мозгу и искусственному интеллекту.

Сканер, используемый в новом исследовании, собирает магнитные сигналы, которые генерируются в коре головного мозга при возбуждении нейронов. Его необходимо использовать в экранированном помещении, поскольку магнитное поле Земли в триллион раз сильнее, чем у человеческого мозга.

Эксперимент по набору текста проводился с участием 35 добровольцев в исследовательском центре в Испании. Каждый из них провел в сканере около 20 часов, набирая фразы типа «el procesador ejecuta la instrucción» (процессор выполняет команду), в то время как сигналы их мозга передавались в систему глубокого обучения, которую Meta называет Brain2Qwerty.

Компания подчеркивает, что разработка предназначена для фундаментальных исследований, а не для создания коммерческого продукта.

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