В Японии зумеров стали заманивать на работу «похмельными отпусками» 10.02.2025, 22:16

Им разрешением пить пиво на рабочем месте.

Японская IT-компания Trust Ring Co Ltd в городе Осака, в которой работают около 60 человек, разрешила пить пиво на рабочем месте и брать «похмельные отпуска», чтобы привлечь новых сотрудников, особенно недавних выпускников вузов, принадлежащих поколению Z. Об этом со ссылкой на таблоид Daily Mail сообщает «Холод».

Издание отмечает, что компания не может позволить себе платить сотрудникам зарплату, значительно превышающую минимальную оплату труда, поэтому руководство прибегает к другим способам поощрения работников. По словам гендиректора компании, Trust Ring Co Ltd предлагает недавним выпускникам вузов то, что им не смогут предложить более крупные корпорации.

«Наша зарплата чуть выше минимальной, и мы не можем распоряжаться большим количеством денег, поэтому [сотрудники] вольны делать то, что хотят. За последние три года у нас не было утечки кадров, и наши показатели были хорошими. Я думаю, это хорошая идея — создать более приятную рабочую атмосферу», — отметил гендиректор в интервью местному телеканалу.

По данным Daily Mail, средняя зарплата в компании составляет 222 тысячи иен в месяц (около 1460 долларов), причем в эту сумму уже входит оплата 20 часов сверхурочной работы.

Одна из сотрудниц Trust Ring Co Ltd рассказала, что однажды она воспользовалась «похмельным отпуском» после того, как накануне слишком много выпила. Женщина пришла на работу в 12 часов дня, хотя ее рабочий день начинается в девять утра. Она добавила, что пивной автомат в офисе довольно оказался довольно популярным среди сотрудников компании.

Другая сотрудница рассказала, что она «искала компанию», которая позволила бы ей иногда поспать подольше перед работой. «Я могу спать на два-три часа больше и приходить свежей, так что я чувствую, что моя эффективность действительно возросла», — заявила сотрудница.

Помимо этого, в компании можно взять «отпуск в связи с потерей» — это отгул, который предоставляется сотруднику, если умер кто-то из его кумиров.

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