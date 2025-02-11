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Топлива не будет: дроны атаковали Саратовский НПЗ

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  • 11.02.2025, 8:30
  • 6,464
Топлива не будет: дроны атаковали Саратовский НПЗ

После ударов вспыхнул пожар.

11 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку беспилотниками по России: взрывы раздавались сразу в нескольких областях, в частности в Саратовской. Там расположен мощный нефтеперерабатывающий завод, на котором, среди прочего, выпускают авиационный керосин — топливо для самолетов. «Фокус» собрал информацию о ночной атаке по этому предприятию.

В Саратовской области объявлена воздушная тревога: местные каналы распространяли информацию о движении беспилотников.

Вскоре в пабликах сообщили о звуках работы противовоздушной обороны и о громких взрывах в разных районах области, в частности возле нефтеперерабатывающего завода. Там после взрывов начался масштабный пожар, россияне сообщили о «повреждении промышленного предприятия», однако пока не уточнили, о каком именно предприятии идет речь.

«Силами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — пишут в местном Telegram-канале.

Также россияне пишут, что жертв в результате атаки нет.

Пока что официальной информации от украинских источников о поражении завода нет.

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