«Оно летит, оно гудит»: жители Саратова насчитали до 11 взрывов в районе аэродрома Энгельс

«Оно летит, оно гудит»: жители Саратова насчитали до 11 взрывов в районе аэродрома Энгельс2
- 11.02.2025, 8:49
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Новые подробности атаки БПЛА.
В ночь на 11 февраля беспилотники атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Российские паблики сообщают, что атака началась около 3:25, а якобы в 3:00 Минобороны РФ подняло в воздух все свои самолеты, предчувствуя опасность.
Атака дронов на аэродром Энгельс может быть ответным ударом на запуски крылатых ракет с территории РФ по Украине, пишет «Диалог.UA».
Накануне поздно вечером из Новороссийска были зафиксированы пуски «Калибров», а также Кремль запустил дроны-камикадзе.
Украина ответила ударами по военному аэродрому в Саратовской области.
Местные жители активно делятся в Сети кадрами как работы российской ПВО, так и «прилетов». Местные паблики сообщают о 11 «хлопках», доносившихся со стороны аэродрома Энгельс.
«Яркие» фотоотчеты лишь подтверждают, что хваленая система «Панцирь» не смогла перехватить все беспилотники.
Интересно, что в Саратове подозревали возможную атаку дронов, так как губернатор заранее предупредил жителей.
Напомним, что на аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики «Ту-160» и «Ту-95МС». Там же дислоцируются 121-й Севастопольский и 184-й полки.
С 2022 года Кремль использует эту авиабазу для нанесения ракетных ударов по Украине. Впервые Украина атаковала авиабазу 5 декабря 2022 года, использовав беспилотник «Стриж».
В результате были повреждены два бомбардировщика «Ту-95». Канал Supernova+ также сообщает, что под ударами мог оказаться Саратовский НПЗ «Крекинг».