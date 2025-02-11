закрыть
11 февраля 2025, вторник, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Оно летит, оно гудит»: жители Саратова насчитали до 11 взрывов в районе аэродрома Энгельс

2
  • 11.02.2025, 8:49
  • 3,880
«Оно летит, оно гудит»: жители Саратова насчитали до 11 взрывов в районе аэродрома Энгельс

Новые подробности атаки БПЛА.

В ночь на 11 февраля беспилотники атаковали военный аэродром Энгельс в Саратовской области. Российские паблики сообщают, что атака началась около 3:25, а якобы в 3:00 Минобороны РФ подняло в воздух все свои самолеты, предчувствуя опасность.

Атака дронов на аэродром Энгельс может быть ответным ударом на запуски крылатых ракет с территории РФ по Украине, пишет «Диалог.UA».

Накануне поздно вечером из Новороссийска были зафиксированы пуски «Калибров», а также Кремль запустил дроны-камикадзе.

Украина ответила ударами по военному аэродрому в Саратовской области.

Местные жители активно делятся в Сети кадрами как работы российской ПВО, так и «прилетов». Местные паблики сообщают о 11 «хлопках», доносившихся со стороны аэродрома Энгельс.

«Яркие» фотоотчеты лишь подтверждают, что хваленая система «Панцирь» не смогла перехватить все беспилотники.

Интересно, что в Саратове подозревали возможную атаку дронов, так как губернатор заранее предупредил жителей.

Напомним, что на аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики «Ту-160» и «Ту-95МС». Там же дислоцируются 121-й Севастопольский и 184-й полки.

С 2022 года Кремль использует эту авиабазу для нанесения ракетных ударов по Украине. Впервые Украина атаковала авиабазу 5 декабря 2022 года, использовав беспилотник «Стриж».

В результате были повреждены два бомбардировщика «Ту-95». Канал Supernova+ также сообщает, что под ударами мог оказаться Саратовский НПЗ «Крекинг».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук