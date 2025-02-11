Украинские пилоты показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24

Украинские пилоты показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-242
- 11.02.2025, 12:52
- 2,326
Видеофакт.
Пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.
Соответствующее видео бригада обнародовала в Facebook.
Утром 11 февраля почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за комбинированной ракетной и дроновую атаку армии РФ. Ночью Россия также проводила комбинированные удары по Украине, применив Калибры и баллистические ракеты. Целью массированных атак 11 февраля является энергетика, в частности газовая инфраструктура Украины.
🔥 Сухопутні війська показали роботу бійців 11 окремої бригати армійської авіації "Херсон". pic.twitter.com/ezxwXAaasa— NV (@tweetsNV) February 11, 2025