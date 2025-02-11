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Украинские пилоты показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24

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  • 11.02.2025, 12:52
  • 2,326
Украинские пилоты показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24

Видеофакт.

Пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.

Соответствующее видео бригада обнародовала в Facebook.

Утром 11 февраля почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за комбинированной ракетной и дроновую атаку армии РФ. Ночью Россия также проводила комбинированные удары по Украине, применив Калибры и баллистические ракеты. Целью массированных атак 11 февраля является энергетика, в частности газовая инфраструктура Украины.

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