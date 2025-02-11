Newsweek: Пошлины Трампа ударят по производству пива 2 11.02.2025, 13:27

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Любимый напиток миллионов пострадает.

Объявленные президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США, ударят также по производству пива. Данное решение повлияет на стоимость производства, особенно для предприятий, которые используют алюминий для изготовления упаковки.

Издание Newsweek пишет, что алюминий, ключевой компонент для производства пивных банок. Пошлины в 25% могут серьезно увеличить расходы, создавая проблемы для пивоваров.

Хотя многие пивоваренные компании уже приспособились к предыдущим пошлинам, это повышение стоимости стали и алюминия происходит в особенно сложный момент, поскольку отрасль все еще восстанавливается после пандемии.

По мере роста цен на алюминий производители пива могут столкнуться с увеличением производственных затрат, которые могут привести к повышению цен на пиво.

Пошлины могут оказать непреднамеренный эффект на продажи пива, особенно если потребители сочтут более высокие цены менее привлекательными. По оценкам Beer Institute, после введения пошлин в 2018 году стоимость алюминия резко возросла, и отрасль понесла дополнительные расходы на сумму более 1,4 миллиарда долларов. Это может привести к снижению потребления, поскольку повышение цен может оттолкнуть покупателей или сместить спрос в сторону более доступных брендов или альтернативных вариантов напитков.

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