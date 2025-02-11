Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук

11.02.2025, 13:54

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Петр Олещук

Мир может стать свидетелем нового исторического краха России.

Недавно президент США Дональд Трамп отметил, что экономика России рушится, и предложил ей прекратить «глупую» войну, которая не должна была начаться. При этом Трамп долго придерживался вполне благожелательной и к России, и к ее нынешнему президенту риторики. Но факты остаются фактами.

Институт изучения конфликтов и анализа России (ИКАР) провел комплексное исследование, направленное на выявление основных вопросов, волнующих россиян в 2024 году и в начале 2025 года. С использованием искусственного интеллекта исследование предоставило четкое представление об отношении российского общества к текущей ситуации, ежедневных темах обсуждений и наиболее распространенных реакциях граждан. Рост инфляции и меры Центрального банка по ее сдерживанию стали одними из главных тем, собрав более 600 миллионов просмотров на Telegram и вызвав более 7,5 миллионов сообщений, из которых более половины были негативными, а только 5% — положительными. С мая 2024 года количество реакций увеличилось в пять раз. Чтобы противостоять этому тренду и выиграть битву за нарратив, официальные СМИ использовали ботов и создавали всевозможные фейковые источники, чтобы обвинить в сложившейся ситуации всех, кроме Кремля, включая самих россиян. В обсуждении роста цен в январе было задействовано более 560 скомпрометированных источников и 1 200 ботов для модерации общественных дебатов. В случае с Курской областью, кремлевская пропаганда использовала 4 000 ботов для мониторинга дебатов и 1 250 скомпрометированных каналов.

Когда украинские силы начали операции на территории приграничных российских регионов, Кремль столкнулся с проблемой: признание провалов в обороне означало бы демонстрацию слабости. В результате российская пропагандистская машина развернула кампанию по созданию удобного нарратива.

1. Смещение акцентов – официальные СМИ преподносят вторжение как «теракт» или «провокацию», не признавая, что это военные действия, показывающие неспособность России защитить собственные границы.

2. Создание образа «героической обороны» – даже в случае отступлений и потерь, российские СМИ подают ситуацию как «временные трудности», а населению внушают, что войска героически сдерживают агрессора.

3. Дискредитация альтернативных источников информации – любые сообщения в независимых медиа или соцсетях о провале обороны в Курской области объявляются «фейками» и «дезинформацией Запада».

4. Подмена фактов – вместо признания украинских успехов, российские СМИ сообщают об уничтожении «украинских ДРГ», не предоставляя реальных доказательств. Тем временем потери российской стороны скрываются или преуменьшаются.

Этот случай – лишь один из множества примеров, как государственная пропаганда заменяет реальность выгодной для Кремля картиной, даже когда реальные события невозможно скрыть.

Но вечно ли можно будет фабриковать реальность?

История часто движется по спирали, и современные события нередко находят отражение в прошлых катастрофах. Сегодняшняя Россия, вовлеченная в затяжную и разрушительную войну против Украины, сталкивается с нарастающими проблемами, напоминающими кризис Российской империи во время Первой мировой войны. Экономический спад, международная изоляция, внутреннее недовольство и деградация государственных институтов — все это говорит о том, что страна идет по тому же пути, который привел к революциям 1917 года и распаду Российской империи.

Первая мировая война стала колоссальным экономическим ударом для Российской империи. Огромные расходы на ведение боевых действий, логистические проблемы, разрушение производственных цепочек и мобилизация значительной части трудоспособного населения привели к нехватке продовольствия, инфляции и росту социальной напряженности.

Сегодняшняя Россия сталкивается с аналогичными проблемами. Санкции Запада, введенные после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, подорвали экономику страны, вызвав обвал доходов бюджета, дефицит критически важных товаров и отток инвестиций. Производственные цепочки нарушены, а мобилизация сотен тысяч мужчин еще больше ослабила рынок труда. По аналогии с 1916-1917 годами, когда экономика Российской империи пришла в упадок, нынешняя российская экономика сталкивается с системным кризисом, который угрожает ее стабильности.

И тогда тоже пытались «залить» все проблемы пропагандой, апелляцией к «героическому прошлому». Даже красивое название для войны придумали – «Вторая отечественная». Все это должно было работать на «патриотизм». Как и постоянные вливания денег в экономику в виде разнообразных выплат. Чем это тогда закончилось помнят все.

История России показывает, что неспособность власти адаптироваться к изменяющимся условиям, репрессии, милитаризм и экономическая некомпетентность неизбежно приводят к кризису. Сегодняшняя Россия повторяет ошибки Российской империи времен Первой мировой войны. Война в Украине стала катализатором внутренних проблем, и чем дольше она продолжается, тем глубже страна погружается в хаос.

Сможет ли Россия избежать повторения событий 1917 года? На данный момент ее руководство не демонстрирует способности учиться на ошибках прошлого. И если тенденции не изменятся, мир может стать свидетелем нового исторического краха, который приведет к радикальным переменам в России.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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