«Кошелек» Лукашенко привозит в Беларусь запрещенное пиво из Европы 4 11.02.2025, 14:28

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Контрсанкции, введенные режимом, Тетерину не помеха.

В 2024 и 2025 годах связанная с Сергеем Тетериным «Логистическая компания Восток» завезла более 310 тысяч бутылок пива из Литвы, Чехии и Эстонии под брендами: Livu, Karlova Krcma, Karl Friedrich и Budweiser, пишет «Бюро».

При этом пиво из Латвии, Литвы, Чехии, Польши и Эстонии запрещено ввозить в Беларусь согласно так называемым контрсанкциям, которые ввели власти Беларуси. Но, как видим, для приближенного к Лукашенко бизнесмена это не стало препятствием.

Уже не в первый раз Тетерин поставляет в Беларусь запрещенную «контрсанкциями» продукцию. Ранее «Бюро» рассказывало про различные сладости и закуски, которые компания, связанная с Тетериным, возит в Беларусь. Среди них чипсы Pringles, желатинки Haribo, шоколад Lindt и Ritter Sport и многое другое. Но аппетиты бизнесмена растут, и одни сладости их уже не утоляют.

Для поставок «санкционки» бизнесмен использует «Логистическую компанию Восток». Компания записана на Алексея Матвеева – сотрудника тетеринской компании «БелГлобалСтарт». Сам Сергей Тетерин с 2021 года находится под санкциями ЕС как «кошелек» Лукашенко.

Выручка «Логистической компании Восток» в 2023 году составила 158 миллионов рублей. Чистая прибыль – 8 миллионов рублей.

Запрет на «ввоз и реализацию отдельных видов товаров и услуг из недружественных стран» был введен в декабре 2021 года и ежегодно расширялся и продлевался. В последний раз его продлили 30 декабря 2024 года. Отдельно в документе отмечены товары, происходящие из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии – «особо недружественных стран».

Иронично, что уже 14 января «Логистическая компания Восток» получила декларации соответствия на три партии пива из Литвы общим объемом 115 тысяч бутылок.

Получается, что Сергей Тетерин благодаря «контрсанкциям» занял освободившиеся от конкурентов ниши, воспользовавшись для этого приближенностью к Лукашенко.

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