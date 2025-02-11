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Украина успешно испытала новую баллистическую ракету

  • 11.02.2025, 15:28
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Украина успешно испытала новую баллистическую ракету

Готовятся удары по территории РФ.

Министерство обороны Украины заявило об успешных испытаниях новых баллистических ракет. На официальной странице ведомства в Х (Twitter) был опубликован ролик с кадрами ракетного комплекса «Нептун» и заявлением о приоритетах на 2025 год.

«Оружие дальнего радиуса действия — ключ к снижению военного потенциала агрессора. В 2024 году Украина расширила производство ракет, испытала новые баллистические и крылатые ракеты и укрепила противовоздушную оборону. В 2025 году акцент по-прежнему делается на высокоточных глубоких ударах и новейшей противоракетной обороне», — заявили в Минобороны Украины.

Такие ракеты могут гарантированно поражать самые защищенные военные, промышленные и инфраструктурные объекты России.

Возможные цели для ударов включают:

нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, что сократит экспортные доходы России и создаст топливный кризис;

склады боеприпасов и командные центры армии РФ, что разрушит военную логистику оккупантов;

крупные промышленные объекты, участвующие в военной программе, включая заводы по производству ракет, дронов и бронетехники.

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