В Москву из Вашингтона прилетел таинственный самолет
- 11.02.2025, 15:36
Прилетел посланник Трампа?
11 февраля в Москву из Вашингтона прилетел бизнес-джет Gulfstream G650ER, он приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы
СМИ связали самолет со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США по Ближнему Востоку.
Дмитрий Песков заявил, что власти России не планируют никаких контактов с Уиткоффом.
В Росавиации заявили, что в Москву из Вашингтона прилетел самолет, который выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».