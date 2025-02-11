В Москву из Вашингтона прилетел таинственный самолет 11.02.2025, 15:36

Прилетел посланник Трампа?

11 февраля в Москву из Вашингтона прилетел бизнес-джет Gulfstream G650ER, он приземлился в аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы

СМИ связали самолет со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США по Ближнему Востоку.

Дмитрий Песков заявил, что власти России не планируют никаких контактов с Уиткоффом.

В Росавиации заявили, что в Москву из Вашингтона прилетел самолет, который выполнял «разовый технический рейс в рамках обычной практики гуманитарного взаимодействия».

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